Fenerbahçe efsanesinden derbi yorumu: ‘Galatasaray kadrosu daha güçlü’

29/11/2025, Cumartesi
G: 29/11/2025, Cumartesi
Fenerbahçe'nin unutulmaz yıldızlarından Pierre van Hooijdonk, Pazartesi günün oynanacak derbiye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe - Galatasaray maçının zorlu geçeceğini belirten deneyimli isim, analizinde "Galatasaray'ın daha güçlü bir kadrosu var" itirafında bulunsa da, kadro gücünün her zaman sonucu belirlemediğini vurguladı.

Fenerbahçe'de forma giydiği 2 sezonda da (2003-04, 2004-05) Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Pierre van Hooijdonk, 1 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili TRT Spor'a açıklamalar yaptı.


Fenerbahçe'nin Tedesco'yla birlikte toparlandığını söyleyen Hooijdonk, derbinin zor geçeceğini belirterek "Fenerbahçe-Galatasaray derbileri her zaman çok özeldir. İki takım için de çok önemli bir karşılaşma olacak. İki takımda ligdeki son maçlarında geriye düşmesine rağmen 3 puana ulaştı. Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde toparlandı ve puan farkını azalttı ama onlar için zor bir karşılaşma olacak çünkü Galatasaray'ın daha güçlü bir kadrosu var ama futbolda bu detayların bir önemi yoktur.


Örneğin Fenerbahçe'de oynadığım iki sezonda da en iyi kadromuza sahip değildik ama şampiyon olmayı başardık. Bu yüzden sonuna kadar mücadele etmeleri gerekiyor. Tabii ki bu zor olacak" ifadelerini kullandı.


2003 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisini unutamadığını söyleyen Pierre van Hooijdonk "O maçta bir gol atmıştım.

Fenerbahçe oyuncusu olarak Galatasaray veya Beşiktaş'a gol atmak çok gurur vericidir. Gerilimin yüksek olduğu bu tür maçlarda özellikle deplasmana gelen taraftarlar için sevinirsiniz. Bu nedenle asla aklımdan çıkmayan bir maçtır" dedi.



HOOIJDONK'TAN DERBİ İÇİN SKOR TAHMİNİ


Öte yandan Hooijdonk derbiyi Fenerbahçe'nin 1-0 kazanmasını beklediğini söyledi. Efsane futbolcu "Ancak beraberlik de mümkün" diyerek sözlerini noktaladı.



