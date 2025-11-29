Fenerbahçe efsanesinden derbi yorumu: ‘Galatasaray kadrosu daha güçlü’

Fenerbahçe'nin Tedesco'yla birlikte toparlandığını söyleyen Hooijdonk, derbinin zor geçeceğini belirterek "Fenerbahçe-Galatasaray derbileri her zaman çok özeldir. İki takım için de çok önemli bir karşılaşma olacak. İki takımda ligdeki son maçlarında geriye düşmesine rağmen 3 puana ulaştı. Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde toparlandı ve puan farkını azalttı ama onlar için zor bir karşılaşma olacak çünkü Galatasaray'ın daha güçlü bir kadrosu var ama futbolda bu detayların bir önemi yoktur.



