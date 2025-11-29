Eski Fenerbahçeli yıldızdan Süper Lig’deki ezeli rakibe flaş çağrı: ‘Devre arası beni alın’

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızıyla ilgili flaş bir iddiayla gündeme geldi.
Beşiktaş, ara transferde savunma hattını güçlendirme planlarını sürdürürken, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alexander Djiku'dan gelen "açık davet" gündemi salladı.
Sözcü ve Takvim'in haberlerine göre, 31 yaşındaki Ganalı stoper, menajeri aracılığıyla siyah-beyazlı yönetime "Ocak ayında beni alın" mesajı yolladı. Bu hamle, Rusya'daki mutsuzluğunun bir yansıması olarak yorumlanıyor.
Djiku ve eşi, yazın Fenerbahçe'den 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Spartak Moskova'ya transfer olduktan sonra Rusya'da aradıklarını bulamadı. Çiftin, soğuk iklim, kültürel uyumsuzluk ve ailevi zorluklar nedeniyle mutsuz olduğu belirtiliyor; özellikle Djiku'nun eşi, ülkedeki yaşam koşullarından şikayetçi.
Bu durum, Ganalı stoperin Süper Lig'e dönme isteğini tetikledi. Yazın da Beşiktaş'ın radarında olan Djiku, o dönemde transfer gerçekleşmeyince Rusya'ya gitmişti ama şimdi kapıyı çalıyor.
Spartak Moskova formasıyla bu sezon 11 maçta sahne alan Djiku, gol veya asist katkısı veremedi. Fiziksel gücü ve hava hakimiyetiyle tanınan stoper, Rus ekibinde rotasyonun dışında kaldı.
Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi devam etse de, kulübün ayrılığa sıcak bakabileceği konuşuluyor; piyasa değeri 5 milyon euro seviyesinde ve Beşiktaş, bonservis pazarlığına hazır. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da savunma için Djiku'yu onayladığı, yönetiminin ocak için nabız yoklamaya başladığı aktarılıyor.
Fenerbahçe'de 2023-2025 arası 75 maçta 4 gol atan Djiku, Gana Milli Takımı'nda da 28 karşılaşmada 4 golle kilit rol oynuyor.