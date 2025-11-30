Fenerbahçeli yıldızdan derbi öncesi olay yorum: ‘Osimhen ve Icardi’yi durdurmak için tek yol…’

Mourinho da bu oyunun bir efsanelerinden. Mourinho ile aram iyiydi tıpkı Tedesco ile olduğu gibi. İki teknik direktörü kıyaslamak benim için zor. Domenico Tedesco, detaylara daha çok önem veriyor. Bu bahsettiğim tüm teknik direktörlerde var ama hocamızı bu şekilde anlatabilirim. Onunla çalışmaktan mutluyum çünkü bize katkısı çok fazla." ifadelerini kullandı.



