Temsilcilerimizin Avrupa kupalarında oynayacağı maçları yönetecek hakemler açıklandı

UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında 28 Kasım Perşembe günü oynanacak AZ Alkmaar – Galatasaray, Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv ile Slavia Prag – Fenerbahçe karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Sarı-kırmızılıların deplasmanda Hollanda ekibiyle oynayacağı maçta Roman hakem Horatio Fesnic yönetecek. Fesnic’in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Valentin Avram ve Alexandru Cerei üstlenecek.

Siyah-beyazlıların Macaristan’da katil İsrail temsilcisiyle yapacağı karşılaşmada İtalyan hakem Simone Sozza düdük çalacak. Sozza’nın yardımcılıklarını vatandaşları Alberto Tegoni ile Giovanni Baccini yapacak.

Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertlilerin maçını ise Almanya Federasyonundan Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann’ın yardımcılıklarını aynı federasyondan Marco Achmüller ile Christof Günsch üstlenecek.