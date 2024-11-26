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AZ Alkmaar-Galatasaray maçını Rumen hakem Horatiu Fesnic yönetecek

AZ Alkmaar-Galatasaray maçını Rumen hakem Horatiu Fesnic yönetecek

Haber Merkezi
12:5426/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Horatiu Fesnic
Horatiu Fesnic

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacağı 5. hafta maçında Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic düdük çalacak.

Galatasaray’ın, UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar ile oynayacağı maçı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Horatiu Feşnic yönetecek.


UEFA'nın açıklamasına göre, AZ Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada Fesnic'in yardımcılıklarını Valentin Avram ve Alexandru Cerei yapacak.


Szabolcs Kovacs'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Catalin Popa VAR ve Sebastian Coltescu​​​​​​​ AVAR görevini üstlenecek.




#Galatasaray
#Az Alkmaar
#Avrupa Ligi

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