Galatasaray’ın, UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar ile oynayacağı maçı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Horatiu Feşnic yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre, AZ Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada Fesnic'in yardımcılıklarını Valentin Avram ve Alexandru Cerei yapacak.
Szabolcs Kovacs'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Catalin Popa VAR ve Sebastian Coltescu AVAR görevini üstlenecek.
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