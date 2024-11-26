UEFA Avrupa Ligi 5. hafta müsabakasında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.
28 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00’da oynanacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonu’ndan Sascha Stegemann düdük çalacak.
Stegemann’ın yardımcılıklarını Marco Achmüller ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Florian Badstübner olacak.
Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Benjamin Brand oturacak. Yardımcı VAR olarak da Tobias Reichel görev alacak.
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