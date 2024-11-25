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Fenerbahçe'de gözler Slavia Prag maçına çevrildi

Fenerbahçe'de gözler Slavia Prag maçına çevrildi

13:3525/11/2024, Monday
DHA
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Fenerbahçe'de Slavia Prag mesaisi başladı
Fenerbahçe'de Slavia Prag mesaisi başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün sabah saatlerine yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında 28 Kasım Perşembe günü deplasmanda Eden Arena’da Slavia Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada iki grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.


Öte yandan Kayserispor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11’inde görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.


Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.






#Fenerbahçe
#Slavia Prag
#Avrupa Ligi

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