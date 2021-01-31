Spor TFF 1 Lig maçı öncesi stadyumda korkutan yangın
PTT 1.LİG

TFF 1. Lig maçı öncesi stadyumda korkutan yangın

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun soyunma odalarında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle başka bir alana sıçramadan söndürüldü.

Haber Merkezi DHA
İtfaiye ekipleri stadyumda çıkan yangına anında müdahale etti.
İtfaiye ekipleri stadyumda çıkan yangına anında müdahale etti.

Yangın, sabah saat 09.00 sıralarında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu soyunma odalarında meydana geldi.

İddiaya göre, elektrik aksamından kaynaklı bir sorun nedeniyle soyunma odalarında bir anda duman yükseldi. Görevlilerin, kısa sürede fark ederek polis ve itfaiye ekiplerine bildirmesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

Yangın, kısa süreli paniğe neden olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • TFF 1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde Bursaspor, bugün saat 19.00'da İzmir temsilcisi Altınordu'yu konuk edecek.


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