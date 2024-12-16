Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
TFF açıkladı! FIFA'dan Türk kulübüne 6 puan silme cezası

TFF açıkladı! FIFA'dan Türk kulübüne 6 puan silme cezası

15:0016/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
FIFA'dan Denizlispor'a puan silme cezası geldi.
FIFA'dan Denizlispor'a puan silme cezası geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesi üzerinden, FIFA Disiplin Kurulu'nun Denizlispor'a 6 puan silme cezası verdiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA'dan gelen şok cezayı duyurdu.


Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Denizlispor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." denildi.


TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor, 15 hafta sonunda topladığı 10 puanla 14. sırada yer alıyor.



#TFF
#FIFA
#Denizlispor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 kimlik yenileme ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?