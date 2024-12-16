FIFA'dan Denizlispor'a puan silme cezası geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesi üzerinden, FIFA Disiplin Kurulu'nun Denizlispor'a 6 puan silme cezası verdiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA'dan gelen şok cezayı duyurdu.
Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Denizlispor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." denildi.
TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor, 15 hafta sonunda topladığı 10 puanla 14. sırada yer alıyor.
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