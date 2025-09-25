Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
TFF Hakem Gelişim Direktörü Pereira tartışmalı pozisyonu değerlendirdi: 'Hakemin hatası var'

TFF Hakem Gelişim Direktörü Pereira tartışmalı pozisyonu değerlendirdi: 'Hakemin hatası var'

17:2425/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hakem Arda Kardeşler - Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira
Hakem Arda Kardeşler - Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira

Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor-Gaziantep FK maçında tartışmalı karar veren Arda Kardeşler'in pozisyonunu değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 6. haftasında oynanan Trabzonspor - Gaziantep FK maçına hakem Arda Kardeşler'in verdiği karar damga vurmuştu.


64'üncü dakikada gelişen hızlı Trabzonspor atağını başlattıktan sonra durduran Kardeşler, verdiği kararla kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Maçın hemen ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlik kariyerinin bitirileceğini açıklamıştı.


Tartışmaların ardından ilk kez TV yayınına çıkan TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira, Arda Kardeşler'in pozisyondaki kararını değerlendirdi.


'HAKEM HATASI VAR'

"Burada sahada verilmesi gereken bir karar bu. Serbest vuruş açık. Trabzonsporlu oyuncunun oyunu hızlıca başlatma hakkı vardır. Top hareketli mi değil mi diye bakarsınız. Disiplin uygulaması, sarı veya kırmızı kart var mı diye bakarsanız. Hakemin hatası var burada. Çünkü faulün olduğu yer ile oyunun başlatıldığı yer çok değil. Çok açık gol pozisyonu bir de. O da başka bir mesele. Ümit vaad edici bir atak başlıyor burada. Burada hakem hatası var."





#Trabzonspor
#Arda Kardeşler
#Gaziantep FK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ayçiçek alım fiyatları açıklandı mı?