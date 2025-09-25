TFF Hakem Gelişim Direktörü Pereira tartışmalı pozisyonu değerlendirdi: 'Hakemin hatası var'

Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor-Gaziantep FK maçında tartışmalı karar veren Arda Kardeşler'in pozisyonunu değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig 6. haftasında oynanan Trabzonspor - Gaziantep FK maçına hakem Arda Kardeşler'in verdiği karar damga vurmuştu.
64'üncü dakikada gelişen hızlı Trabzonspor atağını başlattıktan sonra durduran Kardeşler, verdiği kararla kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Maçın hemen ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlik kariyerinin bitirileceğini açıklamıştı.
Tartışmaların ardından ilk kez TV yayınına çıkan TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira, Arda Kardeşler'in pozisyondaki kararını değerlendirdi.
"Burada sahada verilmesi gereken bir karar bu. Serbest vuruş açık. Trabzonsporlu oyuncunun oyunu hızlıca başlatma hakkı vardır. Top hareketli mi değil mi diye bakarsınız. Disiplin uygulaması, sarı veya kırmızı kart var mı diye bakarsanız. Hakemin hatası var burada. Çünkü faulün olduğu yer ile oyunun başlatıldığı yer çok değil. Çok açık gol pozisyonu bir de. O da başka bir mesele. Ümit vaad edici bir atak başlıyor burada. Burada hakem hatası var."