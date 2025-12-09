Yeni Şafak
TFF yeni isimleri açıkladı: İşte PFDK'ya sevk edilen 22 hakem

11:599/12/2025, Salı
G: 9/12/2025, Salı
TFF, bahis oynayan hakelerin isimlerini açıkladı.
TFF, bahis oynayan hakelerin isimlerini açıkladı.

Bahis oynadığı tespit edilen ikisi üst klasman olmak üzere toplam 22 hakem, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Yürütülen bahis soruşturması kapsamında 28 Ekim 2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 152 hakeme 22 hakem daha eklendi. 22 hakemin tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi.


Kurula sevk edilen hakemler şu şekilde:

1- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET KARAATAY’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


2- Klasman Yardımcı Hakemi BARIŞ SUN’un futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


3- Klasman Hakemi BEDİRHAN YİĞİTBAŞ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


4- Klasman Yardımcı Hakemi BERKAY SALMAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


5- Klasman Hakemi CİHAN ÖLMEZ’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


6- Üst Klasman Yardımcı Hakemi DENİZ CANER ÖZARAL’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


7- Klasman Yardımcı Hakemi FAİK SANCAKTUTAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


8- Klasman Yardımcı Hakemi FATİH GEMİCİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


9- Üst Klasman Hakemi FEVZİ ERDEM ALBAŞ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


10- Klasman Hakemi FURKAN ARIOĞUL’un futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


11- Üst Klasman Hakemi FURKAN AKSUOĞLU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


12- Klasman Hakemi HAKAN ERGİN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


13- Klasman Hakemi HALİL İBRAHİM BALSATAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


14- Klasman Hakemi KEMAL DİZDAR’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


15- Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET ÖZGÜR İŞBİLEN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


16- Üst Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA GÜÇER’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


17- Klasman Yardımcı Hakemi OSMAN OĞURLU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


18- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK SAĞIR’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


19- Klasman Hakemi TOLGA AKBABA’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


20- Klasman Hakemi TOLGA TUNA’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


21- Klasman Yardımcı Hakemi YASİN MERT KARAHAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


22- Klasman Yardımcı Hakemi YİĞİT ÇAM’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.




