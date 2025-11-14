TFF'den son dakika açıklaması! A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan ve İspanya ile kritik iki maça çıkacak. Bu karşılaşmalar öncesi Emirhan Topçu'dan kötü haber geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre Emirhan Topçu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı.