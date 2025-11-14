TFF'den son dakika açıklaması! A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Emirhan Topçu'nun sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan ve İspanya ile kritik iki maça çıkacak. Bu karşılaşmalar öncesi Emirhan Topçu'dan kötü haber geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre Emirhan Topçu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı.
Yapılan açıklama şöyle:
A Milli Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar öncesinde aday kadroda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu, A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı ve futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu.