TFF'nin resmi sitesinde Karagümrük'ün ismi yanlış yazıldı

Türkiye Futbol Federasyonu , disiplin kuruluna yapılan sevkleri açıklarken Fatih Karagümrük’ün ismini yanlış yazdı.

TFF’nin resmi internet sitesinde kulüp ismi Fatih Karagümrük A.Ş. olarak belirtilirken, daha önceki yapılan sevklerde de kulübün adı ’Fatih Karagümrük’ olarak yazılırken, bu kez ’Fatih Karagümrükspor’ olarak yazıldı. Kırmızı-siyahlı ekibin ismi disiplin sevklerinde tam 5 kez bu şekilde geçerken, taraftarlar da yetkililere tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş örnekleri vererek tepkilerini gösteren kırmızı-siyahlılar, bu takımların isimlerinde ’Spor’ olmamasına dikkat çekerek, ’Fatih Karagümrükspor’ yazılmasını eleştirdi.

Daha önce olmamıştı

Hatayspor ile oynanan karşılaşmanın ardından Slovak futbolcu Erik Sabo ve teknik direktör Şenol Can disiplin kuruluna sevk edilirken, bu sevklerin belirtildiği maddelerde ’Fatih Karagümrükspor A.Ş. Kulübü’nün futbolcusu’ ve ’Fatih Karagümükspor A.Ş. Kulübü’nün idarecisi’ ibaresi kullanılırken, oynanan karşılaşmadan da ’Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrükspor A.Ş.’ olarak bahsedildi.

Tam 5 kez Karagümrük’ün adının yazıldığı disiplin sevkine tepki gelirken, daha önce gerçekleşen sevklerde bu durum yaşanmamıştı.

Ligin flaş takımı Karagümrük'ten ses getiren transfer: Golcü oyuncu imzayı attı Süper Lig’in ilk 12 haftasında iyi bir performans göstermesine karşın gol yollarında problem yaşayan Karagümrük bombayı patlattı. Chelsea, Liverpool, Roma, Sunderland, Milan gibi takımların formasını giyen ve son olarak Verona’da oynayan İtalyan yıldız Fabio Borini, Karagümrük’le anlaşmaya vardı. Sol kanat, sağ kanat ve santrfor bölgelerinde forma giyebilen 29 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 1 kez de İtalya Milli Takımı forması giydi. Bugüne kadar forma giydiği takımlarda 288 kez sahaya çıkan Borini, bu maçlarda 66 gol atarken 25 de asist yaptı. 2012 yılında Roma’dan Liverpool’a 13 milyon 300 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olan Borini, 2015’te de Liverpool’dan Sunderland’e 10 milyon 700 bin Euro karşılığında gitti. 2018 yılında Milan’ın 5,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, son olarak Verona forması giymişti. Bu sezon öncesinde herhangi bir takımla anlaşmayan ve boşta olan Borini, ligin ikinci yarısında Karagümrük formasını terletecek.



