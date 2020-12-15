TFF'nin resmi sitesinde Karagümrük'ün ismi yanlış yazıldı

Türkiye Futbol Federasyonu , disiplin kuruluna yapılan sevkleri açıklarken Fatih Karagümrük’ün ismini yanlış yazdı.
TFF’nin resmi internet sitesinde kulüp ismi Fatih Karagümrük A.Ş. olarak belirtilirken, daha önceki yapılan sevklerde de kulübün adı ’Fatih Karagümrük’ olarak yazılırken, bu kez ’Fatih Karagümrükspor’ olarak yazıldı. Kırmızı-siyahlı ekibin ismi disiplin sevklerinde tam 5 kez bu şekilde geçerken, taraftarlar da yetkililere tepki gösterdi.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş örnekleri vererek tepkilerini gösteren kırmızı-siyahlılar, bu takımların isimlerinde ’Spor’ olmamasına dikkat çekerek, ’Fatih Karagümrükspor’ yazılmasını eleştirdi.
Daha önce olmamıştı
Hatayspor ile oynanan karşılaşmanın ardından Slovak futbolcu Erik Sabo ve teknik direktör Şenol Can disiplin kuruluna sevk edilirken, bu sevklerin belirtildiği maddelerde ’Fatih Karagümrükspor A.Ş. Kulübü’nün futbolcusu’ ve ’Fatih Karagümükspor A.Ş. Kulübü’nün idarecisi’ ibaresi kullanılırken, oynanan karşılaşmadan da ’Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrükspor A.Ş.’ olarak bahsedildi.
Tam 5 kez Karagümrük’ün adının yazıldığı disiplin sevkine tepki gelirken, daha önce gerçekleşen sevklerde bu durum yaşanmamıştı.
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