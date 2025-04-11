Thomas Reis: 'Attığımız golde ofsayt yoktu'

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 1-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, mücadeleyi değerlendirdi. Reis, şu ifadeleri kullandı:





"Ofsayt değildi"

"Attığımız golde ofsayt olduğu düşüncesinde değilim. Kendi yaptığımız hatalar vardı. Bizim yaptığımız hatalardan iki gol yedik. Pasla ön tarafa doğru çıkmaya çalışırken 2-0 geriye düştük."





"Genç oyuncumuz oynadı"

"Dar bir kadromuz var. Geniş bir kadromuz yok. İlk defa şans verdiğim genç bir oyuncumuz da vardı. Süper Lig'deki ilk dakikalarını aldı. Kulüp olarak gençlere de fırsat vermeye çalışıyoruz. İkinci gol çok erken geldi. Bizim planımızda bu yoktu."





"Yolumuza devam etmeliyiz"

"Her mağlubiyet canımızı acıtıyor ama yolumuza devam etmeliyiz. Umarım sakat oyuncularımız en kısa sürede döner ve bir sonraki maçta daha iyi performans gösteririz."







