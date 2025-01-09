Thomas Reis'ten yabancı VAR'a tavsiye

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanacak Kayserispor karşılaşması öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.





Thomas Reis'in açıklamaları şöyle:

'Kayserispor'un pozisyonu bizim kadar iyi değil'

"Her maç bizim için çok önemli. Her maç iyi performans göstermek istiyoruz. Belki kağıt üzerinde kolay bir maç gibi görünebilir ama Kayserispor maçı kolay bir karşılaşma olmayacak. Zor bir mücadele olacak. Ligdeki pozisyonumuza bakarsak, çok iyi bir konumdayız. Kayserispor'un pozisyonu bizim kadar iyi değil. Onlar da ligde kalmak adına önemli bir karşılaşamaya çıkacak ve bizi yenmeye çalışacaklar. Bu konuda dikkat etmek zorundayız. Umarım istediğini alan taraf biz oluruz”





'Sadece Trabzonspor maçıyla alakalıydı'

“Trabzonspor maçında kadro dışı kalan 4 oyuncuyla alakalı konular benim için artık geride kaldı. Bundan sonra herkesin antrenman performansına göre karar vermem gerekecek. Kadro ve ilk 11 ona göre şekillenecek. O karar, sadece Trabzonspor maçıyla alakalıydı. Kayserispor maçında yeteri kadar oynatabilecek oyuncum olacak. Bu da beni ziyadesi ile mutlu ediyor."

'Her oyuncu bizim için çok önemli'

"Takımdaki hava çok iyi durumda. Son karşılaşmada da bunu gördük, aldığımız karar takımı etkilemedi. Sezon çok uzun ve herkese çok ihtiyaç olacak. Her oyuncu bizim için çok önemli. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu şekilde devam edersek sezon sonunda ligi istediğimiz yerde bitiririz"





'Sonuç olarak onlar da hata yapıyor'

“Hakemlerle alakalı negatif konuşursam bu haksız olur, doğru olmaz. Onlar da ellerinden gelenin en iyisini yapmak istiyorlar. 1-2 maçta hakemlerin vermiş olduğu kararlarla ilgili mutsuz olduğumu belirtmiştim. Sonuç olarak onlar da hata yapıyor, hoca olarak ben de hata yapıyorum. TFF'nin almış olduğu bir karar var. VAR'a yabancı hakem alınıyor. Oyuna taçla başlarken ya da zaman öldürmeye yönelik hareketler yapıldığında hakemler bu durumlarda daha fazla uyarıda bulunabilir."





'Genel anlamda hakemlerle alakalı mutlu olduğumuzu belirtebilirim'

"Oyunun biraz daha çabuk başlamasına vesile olmuş olabilirler. Bizim için genel anlamda hakemlerle alakalı mutlu olduğumuzu belirtebilirim. İlk 11 maçta 3 tane sarı kart gördüm. O verilen kararlar sebebiyle çok fazla itiraz edince bana 3 sarı kart gösterdiler. Şimdi onlar beni daha iyi biliyorlar, kendimi daha iyi ifade ediyorum. Ben de onları daha iyi anlamaya başladım. Umarım ligin geri kalan kısmında da 3 kartla devam eder, 4'üncü sarı kartı görüp cezalı duruma düşmem”





Reis, toplantının ardından basın mensupların '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.











