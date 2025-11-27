THY, CEV Kupası'nda İspanyol rakibini mağlup ederek avantajı kaptı

Türk voleybolunun önemli temsilcilerinden Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası'nda tur mücadelesine güçlü bir başlangıç yaptı. İstanbul'da, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan 16'lı final turu ilk karşılaşmasında THY, İspanya'nın Avarca de Menorca takımını ağırladı. Müsabakadan 3-1'lik skorla galip ayrılan temsilcimiz, rövanş maçı öncesinde avantajı hanesine yazdırdı.

CEV Kupası'nda son 8 takım arasına kalmak için büyük bir adım atan Türk Hava Yolları, müsabakanın rövanşını 3 Aralık Çarşamba günü İspanya'da, Avarca de Menorca'nın ev sahipliğinde oynayacak. THY, bu avantajlı skorun ardından deplasmanda alacağı herhangi bir galibiyet veya belirlenen set sayısına ulaşarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.