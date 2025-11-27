Yeni Şafak
THY, CEV Kupası'nda İspanyol rakibini mağlup ederek avantajı kaptı

21:2927/11/2025, Perşembe
Türk Hava Yolları – Avarca de Menorca
Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Türk Hava Yolları, Burhan Felek Vestel Salonu'nda ağırladığı İspanya ekibi Avarca de Menorca'yı 3-1 yendi. İlk seti kaybetmesine rağmen geri dönmeyi başaran temsilcimiz, rövanş öncesi kritik bir galibiyet elde ederek tur için büyük bir avantaj yakaladı. İkinci maç 3 Aralık Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.

Türk voleybolunun önemli temsilcilerinden Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası'nda tur mücadelesine güçlü bir başlangıç yaptı. İstanbul'da, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan 16'lı final turu ilk karşılaşmasında THY, İspanya'nın Avarca de Menorca takımını ağırladı. Müsabakadan 3-1'lik skorla galip ayrılan temsilcimiz, rövanş maçı öncesinde avantajı hanesine yazdırdı.


Rövanş maçı takvimi


CEV Kupası'nda son 8 takım arasına kalmak için büyük bir adım atan Türk Hava Yolları, müsabakanın rövanşını 3 Aralık Çarşamba günü İspanya'da, Avarca de Menorca'nın ev sahipliğinde oynayacak. THY, bu avantajlı skorun ardından deplasmanda alacağı herhangi bir galibiyet veya belirlenen set sayısına ulaşarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

#Voleybol
#CEV Kupası
#THY
