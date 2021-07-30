Spor Tokyo 2020de çeyrek finale yükselen kızını gözyaşlarıyla izledi
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Tokyo 2020'de çeyrek finale yükselen kızını gözyaşlarıyla izledi

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda boksta 60 kiloda Arjantinli rakibini yenen Esra Yıldız, çeyrek finale yükseldi. Esra Yıldız’ın Nevşehir’de yaşayan annesi Selma Yıldız, mücadeleyi kurulan dev ekrandan gözyaşlarıyla izledi.

Haber Merkezi DHA
Tokyo 2020de çeyrek finale yükselen kızını gözyaşlarıyla izledi
Anne Selma Yıldız, kızının maçını dualar eşliğinde takip etti.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Mehmet Savran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ile milli boksör Esra Yıldız’ın annesi Selma Yıldız, babası Tahsin Yıldız, kız kardeşleri Sudenaz ve Tuğba Yıldız, çeyrek final mücadelesini, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde kurulan dev ekranda izledi.

60 kiloda Arjantinli rakibi Erika Dayana Lo Hanna Sanchez ile mücadele eden Esra Yıldız, rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi. Anne Selma Yıldız, kızının mücadelesini gözyaşları içinde izledi.

Esra Yıldız'ın ailesi müsabakayı izlerken heyecan dolu anlar yaşadı.
DHA
Esra Yıldız'ın ailesi müsabakayı izlerken heyecan dolu anlar yaşadı.

"Kızım ile gurur duyuyorum"


Anne Yıldız, “Kızım 12 yaşından beri boks yapmaya başladı. Kendi çabası ve Nedim hocamızın desteği ile buraya geldi. İnşallah altın madalyayı da ülkemize getirir. Kızım ile gurur duyuyorum. Türkiye’mizi temsil edince daha da gururlanıyorum. Allah yolunu açık etsin. Allah başarılarının devamını getirsin. Türk bayrağımızı dalgalandırmasını bekliyorum. İnanıyorum ki kızım başaracaktır” diye konuştu.

"Aile hayatı hiç yoktu, sürekli antrenman yaptı"

Esra Yıldız’ın ablası Sudenaz Yıldız ise kardeşinin elde ettiği bu başarıdan dolayı aile olarak büyük bir sevinç yaşadıklarını söyledi. Sudenaz Yıldız, “Sürekli antrenman yaptı. Aile hayatı hiç yoktu. Çok heyecanlandık. Olimpiyat 4’üncülüğünü garantiledi. Telefon ile görüştüğümde başarılar diledim. İnşallah olimpiyat şampiyonluğuna da ulaşır” ifadelerini kullandı.

Busenaz Sürmeneli Tokyo 2020'de tarih yazdı
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Busenaz Sürmeneli Tokyo 2020'de tarih yazdı
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