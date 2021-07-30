Tokyo 2020'de çeyrek finale yükselen kızını gözyaşlarıyla izledi

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Mehmet Savran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ile milli boksör Esra Yıldız’ın annesi Selma Yıldız, babası Tahsin Yıldız, kız kardeşleri Sudenaz ve Tuğba Yıldız, çeyrek final mücadelesini, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde kurulan dev ekranda izledi.

60 kiloda Arjantinli rakibi Erika Dayana Lo Hanna Sanchez ile mücadele eden Esra Yıldız, rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi. Anne Selma Yıldız, kızının mücadelesini gözyaşları içinde izledi.

DHA Esra Yıldız'ın ailesi müsabakayı izlerken heyecan dolu anlar yaşadı.

"Kızım ile gurur duyuyorum"

Anne Yıldız, “Kızım 12 yaşından beri boks yapmaya başladı. Kendi çabası ve Nedim hocamızın desteği ile buraya geldi. İnşallah altın madalyayı da ülkemize getirir. Kızım ile gurur duyuyorum. Türkiye’mizi temsil edince daha da gururlanıyorum. Allah yolunu açık etsin. Allah başarılarının devamını getirsin. Türk bayrağımızı dalgalandırmasını bekliyorum. İnanıyorum ki kızım başaracaktır” diye konuştu.

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"Aile hayatı hiç yoktu, sürekli antrenman yaptı"

Esra Yıldız’ın ablası Sudenaz Yıldız ise kardeşinin elde ettiği bu başarıdan dolayı aile olarak büyük bir sevinç yaşadıklarını söyledi. Sudenaz Yıldız, “Sürekli antrenman yaptı. Aile hayatı hiç yoktu. Çok heyecanlandık. Olimpiyat 4’üncülüğünü garantiledi. Telefon ile görüştüğümde başarılar diledim. İnşallah olimpiyat şampiyonluğuna da ulaşır” ifadelerini kullandı.

ESRA ÇEYREK FİNALDE! 🇹🇷



🥊#Tokyo2020'de son 16 turunda rakibi 🇦🇷Dayana Erika Sanchez'i yenen milli boksörümüz Esra Yıldız, çeyrek finale yükseliyor! 👊🏻



Tebrikler Esra! 🇹🇷 pic.twitter.com/HOCLY3fqVC — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 30, 2021