Toprak Razgatlıoğlu'nun 13 yarışlık serisi sona erdi

Daha sonra hafta sonunun ikinci ana yarışı, Motorland Aragon Pisti'nde 18 tur üzerinden yapıldı.

Aruba Ducati takımından Bulega, "superpole" yarışı sonrası ikinci yarışta da damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Dün yapılan ilk yarıştan zaferle ayrılan Red Bull sporcusu Toprak, bugünkü yarışı 2. sırada bitirerek genel klasman liderliğinde avantajını sürdürdü.

İspanyol Alvaro Bautista evinde üçüncü sırayı alırken, bir diğer Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise kaza yaparak yarış dışı kaldı.