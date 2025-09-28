Yeni Şafak
Toprak Razgatlıoğlu'nun 13 yarışlık serisi sona erdi

17:3128/09/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Toprak Razgatlıoğlu 2026'da MotoGP'de yarışacak.
Toprak Razgatlıoğlu 2026'da MotoGP'de yarışacak.

Motosiklet sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağında ikinci ana yarışı 2. sırada tamamladı.

"Superpole" yarışını İtalyan Nicolo Bulega'nın ardından 2. sırada bitiren Rokit BMW takımı pilotu Toprak'ın, 13 yarışlık galibiyet serisi sona erdi.


Daha sonra hafta sonunun ikinci ana yarışı, Motorland Aragon Pisti'nde 18 tur üzerinden yapıldı.


Aruba Ducati takımından Bulega, "superpole" yarışı sonrası ikinci yarışta da damalı bayrağı ilk sırada gördü.


Dün yapılan ilk yarıştan zaferle ayrılan Red Bull sporcusu Toprak, bugünkü yarışı 2. sırada bitirerek genel klasman liderliğinde avantajını sürdürdü.


İspanyol Alvaro Bautista evinde üçüncü sırayı alırken, bir diğer Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise kaza yaparak yarış dışı kaldı.


Şampiyonada puanını 523'e çıkaran Toprak, pilotlar klasmanında son 2 ayak öncesi Bulega'nın (487 puan) 36 puan önünde lider durumda bulunuyor.


2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı, 11-12 Ekim tarihlerinde Portekiz'de koşulacak.






#Dünya Superbike Şampiyonası
#Toprak Razgatlıoğlu
#İspanya
