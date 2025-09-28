Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Can Öncü Aragon'da zirveye çıktı

Can Öncü Aragon'da zirveye çıktı

15:0128/09/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Can Öncü yarışlara 61 numarayla katılıyor.
Can Öncü yarışlara 61 numarayla katılıyor.

Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağında ikinci yarışı kazandı.

Motorland Aragon Pisti'nde 15 turluk ikinci yarış yapıldı. Yedinci cepten başladığı yarışta iyi bir start alan ve ikinci sıraya yükselen Can, devamında ilk tur bitmeden liderliği ele geçirdi.


Son bölümde liderlik sürekli el değiştirse de yaptığı atakla İtalyan Stefano Manzi'yi geçmeyi başaran Can, 0.027 saniye farkla damalı bayrağı ilk sırada gördü.


Bu sezonki 6. galibiyetini elde eden Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı sürücüsü Can Öncü, Aragon'da İstiklal Marşı'nı dinletti.


Yarışı Manzi ikinci, Fransız pilot Valentin Debise ise üçüncü sırada bitirdi.


"Wildcard" ile şampiyonaya katılan Kadir Erbay, hafta sonunun ikinci yarışını tamamlayamadı.


Pilotlar klasmanında Manzi 380 puanla liderliğini sürdürdü. İspanya'da dün ikinci, bugün ise birinci olan Can Öncü, 320 puanla 2. sırada yer aldı.


Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı, 11-12 Ekim tarihlerinde Portekiz'de koşulacak.






#Dünya Supersport Şampiyonası
#Can Öncü
#İspanya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 asgari ücret zammı için flaş gelişme: TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmıyor mu?