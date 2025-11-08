Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.





Bordo-mavililer, mücadelenin 16. dakikasında golcüsü Paul Onuachu ile öne geçti. Konuk takım bu gole, 73. dakikada Ianis Hagi ile karşılık verdi.





Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, karşılaşmada önemli kurtarışlara imza attı.





Trabzonspor bu beraberlikle puanını 25'e, Alanyaspor ise 15'e yükseltti.





Fatih Tekke'den zorunlu değişiklik









Trabzonspor, geçen hafta Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.





Bordo-mavili takımda, zorlu karşılaşma öncesi sakat oyuncular sıkıntı oluşturdu. Ligin 11 haftasında stoperde birlikte görev yapan Savic ve Batagov'un yanı sıra Serdar Saatçı'nın da sakatlanması nedeniyle bu mevkide Baniya ve Okay Yokuşlu zorunlu olarak görev aldı.





Teknik direktör Fatih Tekke, Muçi'yi ise yedek kulübesinde oturturken bu oyuncunun yerine Olaigbe'yi tercih ederek üçüncü değişikliğini yaptı.





7 eksik





Karadeniz ekibinde Savic, Batagov ve Serdar Saatçı'nın yanı sıra sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, genç oyuncu Salih Malkoçoğlu ve Taha Emre İnce ile kırmızı kart cezalısı Bouchouari, kadroda yer almadı.





Eksiklerin fazla oluşu nedeniyle 21 kişilik kadroyu tamamlayamayan Trabzonspor'un listesinde 20 oyuncu yer aldı.





Maçın önemli dakikaları





9. dakikada Pina'nın uzun pasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı çizgisi önünde Olaigbe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.





15. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Onana'nın ceza alanından eliyle başlattığı topu sol kanattan Mustafa Eskihellaç ceza alanına doğru taşıyarak Onuachu'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, açıyı daraltan kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen top Onuachu'ya çarparak filelere gitti: 1-0





22. dakikada Maestro'nun ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Onana'nın önünden seken top yandan auta gitti.





27. dakikada uzak mesafeden Olaigbe'nin şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçen top yandan auta gitti.





Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.





74. dakikada Ianis Hagi’nin uzak mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1





80. dakikada sağ kanattan gönderilen ortaya arka direkte Visca dokunamadı.





90. dakikada Zubkov’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Sikan’ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.





Mücadele 1-1 bitti.















