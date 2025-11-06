Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kuraları çekildi. Turnuvaya bu turdan katılan Trabzonspor'un rakibi belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu. Kupaya bu turdan katılan Trabzonspor, 4. tur mücadelesinde İmaj Altyapı Vanspor ile eşleşti. Bordo-mavililer rakibiyle evinde karşılaşacak.
4. eleme turu maçları 2-3-4 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
Ankara Keçiörengücü - Kayserispor
Yalova FK 77 Spor Kulübü - Gaziantep FK
Boluspor - Kahta 02
İstanbulspor - Sarıyer
Sivasspor - Aliağa FK
Muğlaspor - Bodrum FK
Çaykur Rizespor - Pendikspor
Muşspor - Konyaspor
Beyoğlu Yeni Çarşıspor - Göztepe
Çorum FK - Corendon Alanyspor
Eyüpspor - Çankayaspor
Fethiyespor - Bandırmaspor
Kahramanmaraşspor - Erzurumspor FK
Silifke Belediyespor - Antalyaspor
Sakaryaspor - Gençlerbirliği
Iğdır FK - Orduspor
Karacabey Belediyespor - Kocaelispor
Trabzonspor - Vanspor
Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük