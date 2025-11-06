Yeni Şafak
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu

15:466/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında, Galatasaray ile Trabzonspor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Trabzonspor oyuncuları karşılaşma öncesinde takım fotoğrafı çektirdi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kuraları çekildi. Turnuvaya bu turdan katılan Trabzonspor'un rakibi belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu. Kupaya bu turdan katılan Trabzonspor, 4. tur mücadelesinde İmaj Altyapı Vanspor ile eşleşti. Bordo-mavililer rakibiyle evinde karşılaşacak.


4. eleme turu maçları 2-3-4 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak.


Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu eşleşmeleri şöyle:


Ankara Keçiörengücü - Kayserispor

Yalova FK 77 Spor Kulübü - Gaziantep FK

Boluspor - Kahta 02

İstanbulspor - Sarıyer

Sivasspor - Aliağa FK

Muğlaspor - Bodrum FK

Çaykur Rizespor - Pendikspor

Muşspor - Konyaspor

Beyoğlu Yeni Çarşıspor - Göztepe

Çorum FK - Corendon Alanyspor

Eyüpspor - Çankayaspor

Fethiyespor - Bandırmaspor

Kahramanmaraşspor - Erzurumspor FK

Silifke Belediyespor - Antalyaspor

Sakaryaspor - Gençlerbirliği

Iğdır FK - Orduspor

Karacabey Belediyespor - Kocaelispor

Trabzonspor - Vanspor

Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük

