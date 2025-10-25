Trendyol Süper Lig 10. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.





Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Karadeniz ekibi 2-0 kazandı ve derbi öncesi hata yapmadı.





Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Felipe Augusto ve 51. dakikada Oulai kaydetti.





Üst üste 4. galibiyetini elde eden Trabzonspor puanını 23 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Eyüpspor ise 8 puanla 15. sırada kaldı.





Fatih Tekke yönetiminde bordo-mavililer bir sonraki hafta Galatasaray'a konuk olacak.





TRABZONSPOR - EYÜPSPOR 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Tim, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.

Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin, Claro, Mujakic, Legowski, Yalçın, Kerem, Halil, Serdar, Thiam.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

5' Savunmadan atılan uzun topla ceza sahasın giren Onuachu, sol ayak içiyle vuruşunu yaptı. Kaleci Felipe topu uzaklaştırdı.

12' Ön alan baskısı sonucu topu kapan Oulai, takım arkadaşı Folcarelli'yi gördü. Folcarelli'nin bekletmeden aradan oynadığı topta Augusto sağ ayakla yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

19. dakikada Serdar Gürler'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Legowski'nin şutunda, top az farkla üsten auta gitti.





32' Konuk takımda Claro'nun sakatlanmasının ardından Umut Meraş oyuna dahil oldu. Mustafa Eskihellaç'ın soldan ortasında Onuachu'dan önce yatarak topu ayağıyla kornere çelen Claro, yerde kaldı. Claro'nun yaşadığı ağır sakatlık karşısında iki takım oyuncuları da büyük üzüntü yaşadı. Futbolcuya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Claro, ardından sedye ile saha kenarına getirildi. Tribündeki taraftarlar da alkışlarla oyuncuya destek vermeye çalışırken, Claro daha sonra kontrol ve tedavisi için ambulansla hastaneye götürüldü.

Sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen ikas Eyüpspor futbolcusu Luccas Claro, Trabzonspor tribünlerinin alkışları eşliğinde sedyeyle kenara getirildi.pic.twitter.com/52SwZ1v1CQ — SPOR (@yenisafakspor) October 25, 2025

🧤 Andre Onana'nın üst üste yaptığı iki inanılmaz kurtarış 😯 pic.twitter.com/5sMJt8XBsM — SPOR (@yenisafakspor) October 25, 2025

İKİNCİ YARI

51' Rakip yarı alanın ilk metrelerinde topla buluşan Oulai, ceza sahasına girdi. İki rakibi arasında sağ ayağının ucuyla yaptığı vuruşla direk dibinden topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

70' Muçi’nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Onuachu’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Augusto’nun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.





TRABZONSPOR - EYÜPSPOR MAÇ SONUCU





TRABZONSPOR - EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ

Trabzonspor - Eyüpspor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





MAÇTAN NOTLAR

- Muçi, 3 hafta sonra 11'de

Trabzonspor'da Fatih Tekke, Beşiktaş'tan transfer edilen Ernest Muçi'ye 3 hafta aradan sonra ilk 11'de forma verdi.





En son ligin 6. haftasında Gaziantep FK ile Papara Park'ta oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren karşılaşmanın ilk 45 dakikasında görev yapan Muçi, sonradan oyuna dahil olduğu 3 maçın ardından 11'de sahaya çıktı.





Çaykur Rizespor maçında yedek soyunan Zubkov ise 1 maçlık aradan sonra ilk 11'de görev aldı.





- Taraftar sayısında artış var

Trabzonspor'un ikas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmaya taraftar ilgisinin fazla olması dikkati çekti.





Bilet fiyatlarının ucuz tutulması ve son haftalarda alınan başarılı sonuçların ardından zirve yarışının içinde yer alan bordo-mavili ekibe taraftaı desteğini gösterdi.





Papara Park'ta tribünlerin büyük bölümünü dolduran taraftarlar, takımlarının yanında yer aldı.





Konuk takımın az sayıda taraftarı da tribünden destek verdi.





- Onuachu'ya ödül

Trabzonpor'da Paul Onuachu’nun, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’e attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada Eylül ayının golü seçildi.





Onuachu'ya İkas Eyüpspor karşılaşması öncesi ödülünü kulüp başkan yardımcısı Taner Fikret Saral verdi.





Bu arada Trabzon'da yaşayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası kardeşlerden Yavuz Berkay Sansar ile Muhammed Eren Sansar, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu ile seremoni de yer aldı.





TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



