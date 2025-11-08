Yeni Şafak
Trabzonspor-Alanyaspor (CANLI)

Trabzonspor-Alanyaspor (CANLI)

15:058/11/2025, Cumartesi
Geçen sezon oynanan maçta Danylo Sikan ile Andraz Sporar'ın top kapma mücadelesi.
Geçen sezon oynanan maçta Danylo Sikan ile Andraz Sporar'ın top kapma mücadelesi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında bugün Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 17.00'de başlayacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de bugün sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.


Ligde 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde 24 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavili takım, rakibini mağlup ederek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.


Trabzonspor'un eksikleri var

Bordo-mavili takımda sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen listede ismi yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Batagov, Savic ve Serdar Saatçi ile kırmızı kart cezalısı Benjamin Bouchouari, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Hafta içinde yaşadığı sakatlık düzelen deneyimli file bekçisi Onana'nın ise bugün kalede olması bekleniyor.


Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Okay, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Mustafa, Yusuf, Maestro, Makouta, İbrahim, Hagi, Ogundu.






