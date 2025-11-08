Trabzonspor-Alanyaspor (CANLI)

Ligde 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde 24 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavili takım, rakibini mağlup ederek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Bordo-mavili takımda sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen listede ismi yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Batagov, Savic ve Serdar Saatçi ile kırmızı kart cezalısı Benjamin Bouchouari, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Hafta içinde yaşadığı sakatlık düzelen deneyimli file bekçisi Onana'nın ise bugün kalede olması bekleniyor.