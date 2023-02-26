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Spor

Ahmet Ağaoğlu deprem bölgesini ziyaret etti

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından bölgede yaralar sarılmaya çalışılıyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da deprem bölgesini ziyaret etti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:17 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 11 ili etkileyen iki büyük deprem felaketinin ardından bölgede yaralar sarılmaya devam ediyor.


Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu deprem bölgesini ziyaret ederek temaslarda ve incelemelerde bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu deprem bölgesini ziyaret ederek İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli ve İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile görüşerek camia olarak tüm imkanlarımızla devletimizin yanında olduğumuzu ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerine minnettar olduğumuzu ifade etti" ifadelerine yer verildi.




#Trabzonspor
#Deprem
#Ahmet Ağaoğlu
1 saat önce
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Ahmet Ağaoğlu deprem bölgesini ziyaret etti
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