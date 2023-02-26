Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu deprem bölgesini ziyaret ederek temaslarda ve incelemelerde bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu deprem bölgesini ziyaret ederek İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli ve İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile görüşerek camia olarak tüm imkanlarımızla devletimizin yanında olduğumuzu ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerine minnettar olduğumuzu ifade etti" ifadelerine yer verildi.