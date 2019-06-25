SÜPER LİG

Trabzonspor Batuhan Artarslan ile yollarını ayırdı

Trabzonspor'da orta alan oyuncusu Hasan Batuhan Artarslan'ın sözleşmesi karşılık feshedildi.

Haber Merkezi AA

Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar bir bir ayrılıyor.

Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen 25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Hasan Batuhan, mesajında şunları yazdı;

  • "Bugün Trabzonspor ile olan sözleşmemi karşılıklı feshetmiş bulunmaktayım. Trabzonspor bünyesinde bulunduğum süre boyunca üzerimde emeği olan hocalarıma, ağabeylerime, ablalarıma, aynı zamanda bana karşı desteklerini hiçbir koşulda esirgemeyen taraftarlarımıza ve sporcu arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin."

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