Trabzonspor-Beşiktaş maçı için seyirci kararı

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 14 Aralık Pazar günü gerçekleşecek Trendyol Süper Lig 16. hafta mücadelesine ilişkin güvenlik planlaması netleşti. Karşılaşma için deplasman tribününün kapatılmasına yönelik karar, iki kulübün sezon içi yazılı talebi üzerine alındı. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Beşiktaş taraftarının stada alınmaması yönündeki talebi uygun buldu.





Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, bu sezon iki takım arasında oynanacak karşılaşmalara misafir takım taraftarının alınmaması yönündeki başvurunun ortak güvenlik gerekçeleriyle kabul edildiği belirtildi. Böylece Papara Park’taki maçta yalnızca ev sahibi Trabzonspor seyircisi yer alacak.





Kritik karşılaşmanın sorunsuz şekilde tamamlanması amacıyla 3 bin güvenlik personelinin görevlendirileceği ifade edildi. Yetkililer, hem stat çevresinde hem de giriş alanlarında güvenlik önlemlerinin artırılacağını aktardı.



















