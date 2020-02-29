Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 5-2

Süper Lig'in 24. haftasında bir maç eksiği bulunan Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 5-2 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Da Costa, 71. dakikada Ekuban, 77. dakikada penaltıdan Sosa, 86. dakikada Nwakaeme ve 90+6. dakikada Ndiaye kaydetti. Rizespor'un gollerini ise 36. dakikada Melnjak ve 90+6. dakikada Skoda penaltıdan attı. Ayrıca mücadelenin 90+6. dakikasında bordo-mavili ekipte Mikel ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 48'e yükseltirken, Rizespor ise 24 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Rizespor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

Nwakaeme, galibiyette önemli rol oynadı

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Anthony Nwakaeme, ortaya koyduğu futbol ve attığı golle galibiyette önemli rol oynadı. Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan, Beşiktaş maçında da görev alamayan Nijeryalı futbolcu, iyi bir şekilde dönerek takımına önemli katkı yapan isimlerin başında geldi.

Abdülkadir geri döndü

Abdülkadir Ömür de menisküs ameliyatının ardından 183 gün sonra kulübede yer alırken son dakikalarda oyuna girerek formasına kavuştu.

Asker selamı verdiler

Trabzonspor ve Çaykur Rizesporlu oyuncular gollerin ardından asker selamı yaptılar. Maç sonrası iki takım oyuncuları taraftarları önüne giderek asker selamı ile Mehmetçiğe destek verdiler.

Obi Mikel yine cezalı

Beşiktaş maçında sarı kart cezasını tamamladıktan sonra Çaykur Rizespor maçında görev alan Obi Mikel, yine kart cezalısı konumuna düştü. Bordo-mavili futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapılacak kupa maçında takımda yer alamayacak.