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Trabzonspor efsanesi geri döndü

Trabzonspor 28 hafta lider götürdüğü 2021/2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor efsanesi geri döndü
Trabzonsporlu futbolcuların sevinçleri

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021/2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bordo-mavili takıma bu maçta şampiyonluğu getiren golleri 3. dakikada Andreas Cornelius ve 62. dakikada Dorukhan Toköz kaydetti. Antalyaspor'un gollerini ise 51. dakikada Alassane Ndao ve 80. dakikada Haji Wright attı.

24 oyuncu ilk kez şampiyonluk yaşadı

Trabzonspor'un şampiyon olmasıyla birlikte kadrosunda bulunan futbolcuların büyük bölümü ilk kez bu kademede bir şampiyonluk sevinci yaşamış oldu. Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür, Ahmetcan Kaplan, Arda Akbulut, Batuhan Kör, Berat Özdemir, Bruno Peres, Erce Kardeşler, Emrehan Gedikli, Enis Destan, Fode Koita, Hüseyin Türkmen, Jean Kouassi, Kerem Şen, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Muhammet Taha Tepe, Murat Cem Akpınar, Salih Kavrazlı, Serkan Asan, Taha Altıkardeş, Tymoteusz Puchacz, Uğurcan Çakır, Yunus Mallı ve Yusuf Erdoğan olmak üzere 24 oyuncu ilk kez bir ülkenin üst liginde şampiyonluk gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar

  • 3. dakikada ilk etkili atağında Trabzonspor, golü buldu. Djaniny'in pasıda sol taraftan son çizgiye doğru inen Abdülkadir Ömür, topu Cornelius'a yerden aktardı. Bu futbolcu da altı pas içinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
  • 25. dakikada sağ taraftan Visca'ın pasında, ceza alanı içinde Djaniny'in vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.
  • 30. dakikada Fernando'nun pasında, ceza alanı içinde Wright, kaleci Uğurcan Çakır'dan kurtardığı topu filelere gönderdi ancak bu oyuncu ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
  • 42. dakikada Ndao'nun ceza alanı içinde yakın mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, tehlikeyi uzaklaştırdı.
  • Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 1-0 önde kapadı.

Ayrıntılar geliyor...

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Şampiyonluk maçında Uğurcan Çakır penaltı kurtardı

Trabzonspor'un şampiyonluk maçında gözleri dolduran fotoğraf
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Trabzonspor'un şampiyonluk maçında gözleri dolduran fotoğraf

Trabzon'da gol sonrası yer yerinden oynadı
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