Trabzonspor - Eyüpspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 10. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 10. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. VAR'da ise Ali Şansalan görev yapacak.
Üç maçlık galibiyet serisi elde eden bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi kayıp yaşamak istiyor. Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahada 167 gündür mağlubiyet görmedi.
Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme bu akşam takımını yalnız bırakacak.