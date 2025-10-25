Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor - Eyüpspor maçında talihsiz sakatlık: Oyuncular zor anlar yaşadı

Trabzonspor - Eyüpspor maçında talihsiz sakatlık: Oyuncular zor anlar yaşadı

20:4425/10/2025, Cumartesi
G: 25/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sağlık ekiplerinin Claro'ya müdahelesi.
Sağlık ekiplerinin Claro'ya müdahelesi.

Eyüpspor'un savunma oyuncusu Luccas Claro, Trabzonspor maçının 27. dakikasında Onuachu ile girdiği ikili mücadelenin ardından talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.


Papara Park'ta oynanan mücadelenin 27. dakikasında talihsiz bir an yaşandı. Paul Onuachu ile girdiği ikili mücadele pozisyonunda Eyüpsporlu Luccas Claro sakatlık yaşadı.


Acı içerisinde yerde kalan Claro'ya sağlık ekipleri hemen müdahale etti. İki takım oyuncuları o anlarda büyük bir üzüntü yaşadı.


Ayak bileğinden ciddi bir sakatlık geçiren Luccas Claro, karşılaşmaya devam edemedi yerine Umut Meraş dahil oldu.


Sedyeyle stadyumdan ayrılan Claro'ya Trabzonspor taraftarları alkışlarla destek verirken, teknik direktör Fatih Tekke oyuncunun yanına giderek moral verdi.







#Luccas Claro
#Eyüpspor
#Trabzonspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
POMEM başvuruları ne zaman, başladı mı, POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı mı?