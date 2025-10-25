Trabzonspor - Eyüpspor maçında talihsiz sakatlık: Oyuncular zor anlar yaşadı

Eyüpspor'un savunma oyuncusu Luccas Claro, Trabzonspor maçının 27. dakikasında Onuachu ile girdiği ikili mücadelenin ardından talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Trendyol Süper Lig 10. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan mücadelenin 27. dakikasında talihsiz bir an yaşandı. Paul Onuachu ile girdiği ikili mücadele pozisyonunda Eyüpsporlu Luccas Claro sakatlık yaşadı.
Acı içerisinde yerde kalan Claro'ya sağlık ekipleri hemen müdahale etti. İki takım oyuncuları o anlarda büyük bir üzüntü yaşadı.
Ayak bileğinden ciddi bir sakatlık geçiren Luccas Claro, karşılaşmaya devam edemedi yerine Umut Meraş dahil oldu.
Sedyeyle stadyumdan ayrılan Claro'ya Trabzonspor taraftarları alkışlarla destek verirken, teknik direktör Fatih Tekke oyuncunun yanına giderek moral verdi.