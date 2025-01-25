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Trabzonspor Kayserispor maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Trabzonspor Kayserispor maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

19:1325/01/2025, Cumartesi
AA
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Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor
Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki günün ilk antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.


Futbolcular, akşam antrenmanında ise ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda oyunla tamamlandı.


Karadeniz ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



#Trabzonspor
#Kayserispor
#Süper lig

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