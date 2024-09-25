Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Trabzonspor'un Gaziantep ile oynadığı maçta bordo mavililerin iptal edilen golünde VAR ile orta hakem arasında tartışma çıkartan bir diyalog yaşandı. Pozisyon ile ilgili orta hakemi uyarıp doğru görüntüleri izletmekle görevli olan VAR'ın Volkan Bayarslan'ın iptal kararı sonrasında "Bravo" ifadesini kullanması tepki çekti.