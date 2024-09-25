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Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

23:0925/09/2024, Çarşamba
DHA
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)

Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Trabzonspor Kulübü, "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.


Bordo-mavililer, golsüz beraberlikle sonuçlanan Gaziantep FK maçının VAR kayıtlarının paylaşılmasının ardından bir açıklama yapmıştı.


TFF Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Kulübü resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamalarda yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verdi.






#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#PFDK

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