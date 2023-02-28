|
Reklam
Reklam
Spor

Trabzonspor rotayı belirledi

Şampiyonluk sonrası değişimin sancılarını yasayan Trabzonspor, önündeki en ciddi hedef olan Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa kupalarını garantiye almak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ve yönetim, önümüzdeki sezonun planlarına ise şimdiden başladı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
09:52 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Geçtiğimiz sezonki şampiyonluk sonrası hedeflerini yükselten Trabzonspor, kadro değişimiyle başladığı bu sezon beklentilerin gerisinde kaldı. Yaşanan değişim ve sakatlıklar, bordo mavili takımda dengelerin değişmesine yol açtı.


Şampiyonluk sezonunun etkili isimleri Nvrakaeme ve Cornelius ile yollarını ayıran, sakatlıkları nedeniyle Dorukhan, Hamsik ve Visca gibi oyunculardan faydalanamayan Karadeniz ekibi, şampiyonluk umutlarını başka bir sezona bırakırken, Avrupa'ya da veda etti.


Kupa önemli hedef

Trabzonspor'da yeni hedef ise, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa kupalarını garantiye almak. Teknik direktör Abdullah Avcı, Basel maçının ardından "27 ayda 3 kupa aldık. İniş çıkışlar olacaktır. Türkiye Kupası hedefi önümüzde duruyor. Bugünden itibaren önümüzdeki senenin planlaması ve çalışmasını yapıyoruz" demişti. Bordo-mavililer, kalan haftalarda hem kupayı kazanmak hem de önümüzdeki yılın planlarını yaparak, yeni sezona iddialı başlamak için çalışacak.


13 puan geride kaldı

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve l mağlubiyet almıştı. Attığı 39 gole karşılık ise kalesinde 16 gol gören Karadeniz temsilcisi, 51 puanla lider konumda yer alıyordu. Bu sezon ise söz konusu süreçte 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde eden bordo-mavili takım, rakip fileleri 34 kez sarsarken, ağlarında ise 29 gole engel olamadı.


Bu sezon 38 puan toplayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileri, şampiyonluk sezonunun 13 puan gerisinde kaldı.





#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Süper Lig
29 dakika önce
default-profile-img
Trabzonspor rotayı belirledi
Üç bölge için deprem uyarısı: Ciddi derecede yüzey hareketliliği var
Malatya'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
ABD’den Çin açıklaması: Kendilerini dürüst arabulucu olarak gösteriyor ama değiller
Beyaz Saray TikTok yasağını uygulamak için devlet kurumlarına 30 gün süre verdi
Malatya'da 6 Şubatta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüsü
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.