Trabzonspor rotayı belirledi

Geçtiğimiz sezonki şampiyonluk sonrası hedeflerini yükselten Trabzonspor, kadro değişimiyle başladığı bu sezon beklentilerin gerisinde kaldı. Yaşanan değişim ve sakatlıklar, bordo mavili takımda dengelerin değişmesine yol açtı.





Şampiyonluk sezonunun etkili isimleri Nvrakaeme ve Cornelius ile yollarını ayıran, sakatlıkları nedeniyle Dorukhan, Hamsik ve Visca gibi oyunculardan faydalanamayan Karadeniz ekibi, şampiyonluk umutlarını başka bir sezona bırakırken, Avrupa'ya da veda etti.





Kupa önemli hedef

Trabzonspor'da yeni hedef ise, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa kupalarını garantiye almak. Teknik direktör Abdullah Avcı, Basel maçının ardından "27 ayda 3 kupa aldık. İniş çıkışlar olacaktır. Türkiye Kupası hedefi önümüzde duruyor. Bugünden itibaren önümüzdeki senenin planlaması ve çalışmasını yapıyoruz" demişti. Bordo-mavililer, kalan haftalarda hem kupayı kazanmak hem de önümüzdeki yılın planlarını yaparak, yeni sezona iddialı başlamak için çalışacak.





13 puan geride kaldı

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve l mağlubiyet almıştı. Attığı 39 gole karşılık ise kalesinde 16 gol gören Karadeniz temsilcisi, 51 puanla lider konumda yer alıyordu. Bu sezon ise söz konusu süreçte 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde eden bordo-mavili takım, rakip fileleri 34 kez sarsarken, ağlarında ise 29 gole engel olamadı.





Bu sezon 38 puan toplayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileri, şampiyonluk sezonunun 13 puan gerisinde kaldı.















