Trabzonspor Teknik Direktörü Tekke: Yarışırken gelişeceğiz

Süper Lig’de geride kalan 8 haftada topladığı 17 puanla milli araya 2. sırada giren Trabzonspor, iddiasını sürdürmek için Kasım ayındaki Milli araya kadar kayıp yaşamak istemiyor. Bu periyotta zorlu maçlar oynayacak olan bordo-mavili takım, Çaykur Rizespor maçı ile iyi bir başlangıç yapmak isterken, Teknik Direktör Fatih Tekke, eksiklerine rağmen yarışın içinde olmalarının moral motivasyonu için önemli olduğunu söyledi. Tekke, gelişmekte olan genç bir ekibin geride kalan 8 haftada elde ettiği derece oyunda zaman zaman dalgalanmalar olsa da küçümsenecek bir başarı olmadığını söyledi.

Her zaman yarışın içinde olacaklarını belirten Teknik Direktör Fatih Tekke, “Oyun olarak tam anlamı ile hazır olmayan bir ekibiz. Bunda genç ve birlikte oynama alışkanlığı edinmemiş oyuncularımızın olmasının da etkisi var. Aralarda tekrar yaparak eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Geride kalan haftalarda elde ettiğimiz galibiyetle özgüveni artan bir takım olduk. Bu çok önemli. Oyun olarak eksiklerimizi gidermemiz halinde daha iyi bir Trabzonspor izleteceğiz. Bir yandan gelişimimizi sürdürürken, diğer yandan da yarışın içinde olmak çok değerli” ifadelerini kullandı.