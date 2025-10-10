Yeni Şafak
Trabzonspor'un borcu açıklandı

Trabzonspor Kulübü

Trabzonspor Kulübü, 31 Ağustos 2025 tarihi itibariyle güncel borcunu duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla borcunun 2.8 milyar TL olduğunu açıkladı.


Bordo-mavili kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimizin 31 Ağustos 2025 tarihli mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklanmıştır.


Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, enflasyon muhasebesi dolayısıyla nakit çıkışı gerektirmeyecek 2,9 milyar TL ve dönen varlıklar kaleminde bulunan 3,048 milyar TL tutarlarındaki kalemler netleştirildiğinde, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla şirketimizin net borç tutarının 4,255 milyar TL olduğu görülecektir.


Ayrıca, Uğurcan Çakır’ın transfer işlemi dolayısıyla şirketimiz Eylül 2025 döneminde yaklaşık 1,4 milyar TL gelir elde etmiştir. Bu tutar da doğrudan şirketimizin borçlarının ödemesinde kullanılacaktır."






