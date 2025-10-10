Trabzonspor taraftarı bekliyor

Süper Lig’de geride kalan 8 haftayı 17 puanla lider G.Saray’ın ardından 2. sırada tamamlayan Trabzonspor’da takıma olan güven artmaya başladı. Teknik direktör Fatih Tekke’nin sürekli işaret ettiği gibi oyunu her hafta daha da düzelen bordo-mavili takımda puanlar da kazanılmaya başlandı. Özellikle iç sahada iyi bir istatistik yakalayan Fırtına, Tekke yönetiminde geçtiğimiz sezondan bu yana sahasında oynadığı 10 maçta sadece 1 kez kaybetti. Trabzonspor bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, tek yenilgisini G.Saray’a karşı aldı.
COŞKU ARTACAK
Teknik direktör Fatih Tekke, Trabzonspor'un ortaya koyduğu performansla hem sahada hem de tribünlerde coşkunun artmasını hedefliyor. Tekke ve öğrencileri, dolu tribünler ve yoğun destek halinde Papara Park’ta yapacakları maçları kaybetmeyeceklerine inanıyor.