Trabzonspor taraftarı bekliyor

Süper Lig’de geride kalan 8 haftayı 17 puanla lider G.Saray’ın ardından 2. sırada tamamlayan Trabzonspor’da takıma olan güven artmaya başladı. Teknik direktör Fatih Tekke’nin sürekli işaret ettiği gibi oyunu her hafta daha da düzelen bordo-mavili takımda puanlar da kazanılmaya başlandı. Özellikle iç sahada iyi bir istatistik yakalayan Fırtına, Tekke yönetiminde geçtiğimiz sezondan bu yana sahasında oynadığı 10 maçta sadece 1 kez kaybetti. Trabzonspor bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, tek yenilgisini G.Saray’a karşı aldı.