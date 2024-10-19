Trendyol Süper Lig 9. hafta
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Gaziantep FK, Trabzonspor-Başakşehir, Eyüpspor-Göztepe ve Antalyaspor-Galatasaray maçlarının VAR hakemleri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın perdesi 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak dört karşılaşmayla açılıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün oynanacak maçların VAR görevlendirmelerini açıkladı.
Günün maçlarının VAR hakemleri şu şekilde;
Kayserispor - Gaziantep FK : Ümit Öztürk
Trabzonspor - Başakşehir : Onur Özütoprak
Eyüpspor - Göztepe : Atilla Karaoğlan
Antalyaspor - Galatasaray : Abdullah Buğra Taşkınsoy
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