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Trabzonspor ve Galatasaray maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Trabzonspor ve Galatasaray maçlarının VAR hakemleri açıklandı

12:2519/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
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Trendyol Süper Lig 9. hafta
Trendyol Süper Lig 9. hafta

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Gaziantep FK, Trabzonspor-Başakşehir, Eyüpspor-Göztepe ve Antalyaspor-Galatasaray maçlarının VAR hakemleri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın perdesi 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak dört karşılaşmayla açılıyor.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün oynanacak maçların VAR görevlendirmelerini açıkladı.


Günün maçlarının VAR hakemleri şu şekilde;

Kayserispor - Gaziantep FK : Ümit Öztürk

Trabzonspor - Başakşehir : Onur Özütoprak

Eyüpspor - Göztepe : Atilla Karaoğlan

Antalyaspor - Galatasaray : Abdullah Buğra Taşkınsoy






#Trendyol Süper Lig
#Galatasaray
#Trabzonspor

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