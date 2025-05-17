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Trabzonspor'a kötü haber: 4 isim Bodrum FK maçında yok

Trabzonspor'a kötü haber: 4 isim Bodrum FK maçında yok

15:1817/05/2025, Cumartesi
AA
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Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, tedavilerine devam edilen Uğurcan Çakır, Savic, Batagov ve Mustafa Eskihellaç'ın yarın Sipay Bodrum FK ile oynanacak maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Trabzonspor'da 4 oyuncu Sipay Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.


Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir; Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.


Beşir, "Futbolcularımız Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 36. haftasında deplasmanda oynayacağımız Sipay Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.





#Süper Lig
#Trabzonspor
#Uğurcan Çakır
#Bodrum FK
#Stefan Savic
#Arseniy Batagov
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