Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Karşılaşmada yaşanan bazı pozisyonlar sosyal medyaya da damga vurdu. Trabzonspor-Galatasaray kupa finalinin hakem raporu ortaya çıktı. İşte Trabzonspor-Galatasaray finalinin hakem raporu...
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Gaziantep Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleden 3-0’lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.
Galatasaray, bu maçla birlikte bu maçla birlikte Türkiye Kupası’nda 24. kez final oynadı.
Son olarak 15 Mayıs 2019 tarihindeki finalde Akhisarspor’u yenen sarı-kırmızılılar, 6 yıl sonra bu başarısını Gaziantep’te tekrarladı.
Trabzonspor’u geçerek Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray, toplamda 19. kez kupayı müzesine götürdü.
Karşılaşmada yaşanan bazı pozisyonlar ise tartışmalara neden oldu.
FIFA Kokartlı Eski Hakem Aleks Taşcıoğlu, Yeni Şafak Spor Youtube kanalında yayınlanan Kural programında, Trabzonspor-Galatasaray kupa finalinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Taşcıoğlu şu ifadeleri kullandı:
Soru: "Savic’in Osimhen’e yaptığı faul sonrasında gördüğü sarı kart doğru mu?"
Cevap: "Savic riskli bir müdahale yapıyor. Kayarak müdahale yapıyor. Basmıyor ama sıyırıyor. Karar doğru."
Soru: "Savic’in Cihan Aydın’a şiddetli itirazına kart çıkmadı. Karar doğru mu?"
Cevap: "Mutlak suretle en kötü ihtimalle ikinci sarıdan atılması gerekiyordu. Karar yanlış."
Soru: "Osimhen, Batagov ile girdiği ikili mücadelede penaltı bekledi. Oyun devam etti. Karar doğru mu?"
Cevap: "Osimhen sol ayağıyla teması kendi oluşturuyor. Karar doğru."
Soru: "Osimhen’in şutunda yakın mesafeden top Batagov’un eline doğru geldi. Penaltı beklentisi oldu. Oyun devam etti. Karar doğru mu?"
Cevap: "Batagov olabildiğince elini küçültüyor ve saklıyor. Karar doğru."
Soru: "Osimhen’in attığı gol öncesinde Okay’a faul var mıydı? Gol kararı çıktı."
Cevap: "Osimhen, ayağını Okay'ın ayağının önüne koyuyor. Topla oynama yok. Rakibini engelliyor. Golün iptal edilmesi lazımdı. Karar yanlış."
Soru: "Eren’in ortasında top Savic’in eline doğru geldi. Penaltı beklentisi oldu. Oyun devam etti. Karar doğru mu?"
Cevap: "Savic dirseğini büyütmüş. Top çizgide gözüküyor. Penaltı olması lazımdı. Karar yanlış."