Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Karşılaşmada yaşanan bazı pozisyonlar sosyal medyaya da damga vurdu. Trabzonspor-Galatasaray kupa finalinin hakem raporu ortaya çıktı. İşte Trabzonspor-Galatasaray finalinin hakem raporu...

1 /14 Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Gaziantep Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

2 /14 Mücadeleden 3-0’lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.

3 /14 Galatasaray, bu maçla birlikte bu maçla birlikte Türkiye Kupası’nda 24. kez final oynadı.

4 /14 Son olarak 15 Mayıs 2019 tarihindeki finalde Akhisarspor’u yenen sarı-kırmızılılar, 6 yıl sonra bu başarısını Gaziantep’te tekrarladı.

5 /14 Trabzonspor’u geçerek Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray, toplamda 19. kez kupayı müzesine götürdü.

6 /14 Karşılaşmada yaşanan bazı pozisyonlar ise tartışmalara neden oldu.

7 /14 FIFA Kokartlı Eski Hakem Aleks Taşcıoğlu, Yeni Şafak Spor Youtube kanalında yayınlanan Kural programında, Trabzonspor-Galatasaray kupa finalinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Taşcıoğlu şu ifadeleri kullandı:

8 /14 Soru: "Savic’in Osimhen’e yaptığı faul sonrasında gördüğü sarı kart doğru mu?" Cevap: "Savic riskli bir müdahale yapıyor. Kayarak müdahale yapıyor. Basmıyor ama sıyırıyor. Karar doğru."

9 /14 Soru: "Savic’in Cihan Aydın’a şiddetli itirazına kart çıkmadı. Karar doğru mu?" Cevap: "Mutlak suretle en kötü ihtimalle ikinci sarıdan atılması gerekiyordu. Karar yanlış."



10 /14 Soru: "Osimhen, Batagov ile girdiği ikili mücadelede penaltı bekledi. Oyun devam etti. Karar doğru mu?" Cevap: "Osimhen sol ayağıyla teması kendi oluşturuyor. Karar doğru."

11 /14 Soru: "Osimhen’in şutunda yakın mesafeden top Batagov’un eline doğru geldi. Penaltı beklentisi oldu. Oyun devam etti. Karar doğru mu?" Cevap: "Batagov olabildiğince elini küçültüyor ve saklıyor. Karar doğru."

12 /14 Soru: "Osimhen’in attığı gol öncesinde Okay’a faul var mıydı? Gol kararı çıktı." Cevap: "Osimhen, ayağını Okay'ın ayağının önüne koyuyor. Topla oynama yok. Rakibini engelliyor. Golün iptal edilmesi lazımdı. Karar yanlış."

13 /14 Soru: "Eren’in ortasında top Savic’in eline doğru geldi. Penaltı beklentisi oldu. Oyun devam etti. Karar doğru mu?" Cevap: "Savic dirseğini büyütmüş. Top çizgide gözüküyor. Penaltı olması lazımdı. Karar yanlış."