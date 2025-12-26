Yeni Şafak
Trabzonspor'a Savic'ten kötü haber

20:5326/12/2025, Cuma
Trendyol Süper Ligi'nin 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaştı. Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic, maç sonunda taraftarlarını alkışladı.
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Stefan Savic'in son durumunu açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan duyuruda, "Stefan Savic’in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edilmiştir." denildi.

Trabzonspor'da kaptan Stefan Savic ilk yarının son maçı olan Gençlerbirliği maçında sakatlandı. Tecrübeli oyuncu 39. dakikada yerini Serdar Saatçı'ya bırakmıştı.


Trabzonspor, Savic'in MR sonuçlarını açıkladı. Bordo mavililer, Savic'te sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem olduğunu tespit etti.


Trabzonspor'un açıklamasında, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 17. haftasında oynadığımız Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Stefan Savic’in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.



