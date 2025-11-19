Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor

19:5019/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan idmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi.


5'e 2 ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi. Bordo-mavili ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.





#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#Başakşehir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut Ankara’da nerede hangi ilçelerde var? 30 bin 973 TOKİ evlerinin yapılacağı semtler