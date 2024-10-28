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Trabzonspor'da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi

Trabzonspor'da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi

20:1328/10/2024, Pazartesi
IHA
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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bordo mavili ekip, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig,’in 11. haftasında konuk edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi.


Üçerli takımlar halinde 6’ya 6 dar alanda oyunla devam eden antrenman, koşu çalışması ile sona erdi.


Trabzonspor yarın yapacağı çift antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.



#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Süper Lig

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