Süper Lig'de 6. sırada bulunan ve ligin tamamlanması için gün sayan Trabzonspor'da kısa vadeli ödemeler için kaynak arayışı sürüyor.





Teknik Direktör Nenad Bjelica ile yeni sezonun planını yapan Başkan Ertuğrul Doğan, yönetimiyle birlikte göreve geldikten sonra oyunculara yaklaşık 20 milyon Euro ödeme yaptı.





Doğan yönetimi, haziran ayı sonuna kadar ödenecek 15 milyon Euro için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu meblağın sponsorların yanı sıra yöneticilerin de katkısıyla karşılanması bekleniyor. Bordo-mavili yönetim, bu para ile gecikmiş futbolcu alacaklarını hesaplarına yatırmayı planlıyor.





Diğer taraftan yakın bir zamanda da yeni stat sponsorunun açıklanması bekleniyor.



