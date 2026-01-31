Yeni Şafak
Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı

19:4431/01/2026, Cumartesi
Antrenmandan kare.
Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında Trabzonspor sahasında Fethiyespor ile yapacağı maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta maçında 3 Şubat'ta sahasında Fethiyespor ile yapacağı maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda Hesap.com Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Bordo-mavili takım hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



