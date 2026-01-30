Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

Trabzonspor’un Antalyaspor ile oynayacağı mücadele öncesinde takım otobüsüne taşlı saldırıda bulunulmuş ve otobüsün camında kırıklar oluşmuştu.





Saldırının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu, takım otobüsüne taş atan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganların emniyetteki işlemleri sürüyor.





Yaşanan olayla ilgili Trabzonspor Kulübü de bir açıklama yayımladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından, bu kez de Hesapcom Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir.

Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır.

Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz.

Kamuoyuna Duyurulur.”





Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.



















