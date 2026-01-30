Trabzonspor takım otobüsüne Antalya'da taşlı saldırı

Yeni Şafak
Haber Merkezi
19:3530/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
Trabzonspor, Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştiğini açıkladı.
Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşması öncesinde, bordo mavili takımın otobüsüne taşlı saldırı yapıldı.

Bordo mavili kulüp, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında bu akşam oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıyı kınadıklarını ifade etti.

Trabzonspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından, bu kez de Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir. Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz" denildi.


