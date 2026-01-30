Yeni Şafak
Antalyaspor-Trabzonspor: 1-1 (Maç Özeti - Video)

Haber Merkezi
21:53 30/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
Antalyaspor-Trabzonspor maçından bir kare
Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeledenin 81. dakikasında bordo mavili takım penaltı atışından yararlanamadı. Antalyaspor-Trabzonspor maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'un konuğu oldu. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip 43. dakikada Van de Streek ile öne geçerken, Trabzonspor ise 53'de Onuachu'nun penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı.

Ayrıca Onuachu 81'de de penaltı atışından yararlanamadı. 54. dakikada ise Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu arka arkaya gördüğü sarıların ardından, kırmızı kartla oyundan atıldı.

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 42'ye Antalyaspor ise 20'ye yükseltti. Önümüzdeki hafta Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'un konuğu olacak. Antalyaspor ise deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak.



Antalyaspor-Trabzonspor maç özeti

20. dakikada köşe vuruşunu kullanan Safuri'nin ortasına hareketlenerek ön direkte topla buluşan Van de Streek'in kafa vuruşunda top kaleci Onana'da kaldı.

22. dakikada Zubkov'un pasıyla ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Muçi'nin yerden vuruşunda kaleci Julian topu kontrol etti.


29. dakikada köşe vuruşunu kullanan Zubkov'un ortasında kale önünde topla buluşan Nwaiwu'nun kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.


43. dakikada Antalyaspor golü buldu. Oulai'nin kendi ceza sahasının önünde dengesini kaybedip düşmesi nedeniyle top Van de Streek'de kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Van de Streek'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.


Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.


53. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Ceza sahasına hareketlenen Onuachu'nun Hüseyin Türkmen'in müdahalesi ile yerde kalması üzerine hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Onuachu'nun vuruşunda top kaleci Julian'ın ayaklarına çarpmasına rağmen ağlarla buluştu: 1-1.

61. dakikada köşe vuruşunu kullanan Muçi'nin ortasında kale önünde Onuachu topla buluştu. Onuachu'nun uygun pozisyondan kafa vuruşunda topu kaleci Julian güçlükle kornere çeldi.


72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Safuri'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.


77. dakikada sol kanattan ceza sahasına açılan ortada Antalyasporlu savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Bu sırada Hakem Oğuzhan Çakır, Video Yardımcı Hakemin (VAR) kontrolü sonucu topun Antalyasporlu savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'in eline çarptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.


80. dakikada penaltıyı kullanan Onuachu'nun vuruşunda kaleci Julian topu ayaklarıyla kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.


Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Antalyaspor-Trabzonspor 1-1 maç özeti izle




