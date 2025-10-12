Yeni Şafak
Trabzonspor'da Rizespor mesaisi

15:1412/10/2025, Pazar
DHA
Fatih Tekke idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.
Fatih Tekke idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.

Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını, yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü.


Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar antrenman maçıyla sona erdi.


Bordo-mavili takım hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 14 Ekim Salı günü devam edecek.






#Süper Lig
#Trabzonspor
#Çaykur Rizespor
