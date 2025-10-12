Trabzonspor'da Rizespor mesaisi

Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını, yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar antrenman maçıyla sona erdi.
Bordo-mavili takım hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 14 Ekim Salı günü devam edecek.