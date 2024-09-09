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Spor

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in imza töreni 10 Eylül'de

Bordo-mavili ekip, teknik direktör Şenol Güneş için yarın saat 14.00'te imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

16:51 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:52 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Teknik direktör Şenol Güneş
Teknik direktör Şenol Güneş

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı sonrası göreve getirilen Şenol Güneş için imza töreni düzenleyecek.


Bordo-mavililer, deneyimli çalıştırıcı için düzenlenen basın toplantısı 10 Eylül Salı günü saat 14.00'te başlayacak.


Karadeniz ekibinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"Teknik Direktörümüz Şenol Güneş için, 10 Eylül Salı günü (yarın) saat 14.00'te Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzun katılımıyla Ganita’da imza töreni düzenlenecektir. Tüm taraftarlarımız davetlidir."



Trabzonspor, teknik adam Şenol Güneş ile iki yıllık anlaşma sağlamıştı.






#Trabzonspor
#Şenol Güneş
#Ertuğrul Doğan
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