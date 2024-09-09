Trabzonspor'da Şenol Güneş'in imza töreni 10 Eylül'de

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı sonrası göreve getirilen Şenol Güneş için imza töreni düzenleyecek.
Bordo-mavililer, deneyimli çalıştırıcı için düzenlenen basın toplantısı 10 Eylül Salı günü saat 14.00'te başlayacak.
"Teknik Direktörümüz Şenol Güneş için, 10 Eylül Salı günü (yarın) saat 14.00'te Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzun katılımıyla Ganita’da imza töreni düzenlenecektir. Tüm taraftarlarımız davetlidir."
Trabzonspor, teknik adam Şenol Güneş ile iki yıllık anlaşma sağlamıştı.