Trabzonspor'da Şenol Güneş'in imza töreni 10 Eylül'de

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek? Peki Trabzonspor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları ne kadar? Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.