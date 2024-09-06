Trabzonspor transfer yapacak mı? Şenol Güneş açıkladı

"Takımda bir sorun olduğu doğru. Bugün de beklenen bir sonuç alınmamışsa nedenleri vardır. Biz bunları düzeltmeye çalışacağız oyun ve skor olarak. Geriye doğru eksik yaptı, iyi yaptı konuşmaya gerek yok. Mutsuz olan oyuncu ayrılabilir, onlarla konuştum."



