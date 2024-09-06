Trabzonspor transfer yapacak mı? Şenol Güneş açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş, göreve başladı.
Tecrübeli hoca, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"İnşallah iyi bir takım oluşturup sürdürmeye çalışacağız. Kulübün yaşaması ve başarılı olması önemli. İyi bir Trabzonsporlu durumdan memnun değilse ben de değilim. Çalışacağız. Takıma sahip çıksınlar."
"Göreve başladım şimdi, inşallah uzun yıllar kalırım sizin sayenizde. Oynanan oyun ne oyuncuyu ne taraftarı ne de yönetimi memnun etmiyor. Daha fazla hücumu düşünen, dikine oynayabilen futbol oynamaya çalışacağız."
"Takımda bir sorun olduğu doğru. Bugün de beklenen bir sonuç alınmamışsa nedenleri vardır. Biz bunları düzeltmeye çalışacağız oyun ve skor olarak. Geriye doğru eksik yaptı, iyi yaptı konuşmaya gerek yok. Mutsuz olan oyuncu ayrılabilir, onlarla konuştum."
"Abdullah Avcı ile konuştum."
"Transfer yapamazsak ocak ayına kadar bu kadro ile gideriz, oyunu ona göre şekillendiririz."